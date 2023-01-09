Все ошарашены: что произошло с курсом доллара на открытии торгов в понедельник — последние данные

Открытие торгов на Московской бирже в первый рабочий понедельник 2023 года, 9 января, началось с укрепления рубля. Аналитики такого не предсказывали. И доллар, и евро начали терять свои позиции.

Как следует из данных Московской биржи, доллар упал ниже 71 рубля, впервые с середины прошлой недели, юань торгуется в районе 10,4 рубля, евро — по 75,5 рубля.

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