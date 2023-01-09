Курс доллара и евро на ближайшие дни вызвал оторопь у россиян: люди несутся к банкоматам!

Как полагает эксперт, понижения нам ждать не придется, не удивительно, что люди побежали к кассам, чтобы успеть обменять деньги.

Чернов заявил, что евро будет стоить на торгах Мосбиржи в ближайшие дни 80 рублей, а доллар — 72–75 рублей. В течение года американская валюта, скорее всего, будет только повышаться. И дойдет до отметки в 80 рублей.

Источник: RT.