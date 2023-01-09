Шанс поменять судьбу! Василиса Володина 9 января сделала важное предупреждение

В первый рабочий день 2023 года людей подстерегает шанс прославиться. Об этом сообщила Василиса Володина в своем традиционном астропрогнозе «Хорошие новости» в микроблоге. Звездочет советует попытать счастья, тем более сейчас, в эпоху Интернета, это вполне реально.

«Черная Луна переходит из Рака в Лев, а значит, лайки имеют значение, — предупредила сразу астролог и объяснила: — Если вы вдруг ощутили тягу к славе, придумайте себе псевдоним и заводите блог.

И сообщите близким, что их похвала и поддержка необходимы вам сейчас как лучина костру».