Объявлено о новом скачке цен! Что именно подорожает в 2023 году — люди закупаются

Из-за ограничений, которые наложили на страну, инфляция фактически гарантирована, она будет составлять 4–7% в текущем году.

«Мы понимаем, что при высокой инфляции цены растут, а доходы населения не успевают увеличиваться. Реальные доходы населения, доходы бюджетов регионов будут испытывать сложные времена», — констатировал эксперт изданию fedpress.ru.

В первую очередь цены повысятся на товары, которые Россия не смогла оперативно импортозаместить. Это продукты, косметика, бытовая химия, автомобили и запчасти.