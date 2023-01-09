Объявлено о новом скачке цен! Что именно подорожает в 2023 году — люди закупаются

Доктор экономических наук и директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов заявил, что нового скачка цен в магазинах России в 2023 году не избежать. Ведь мы до сих пор находимся под влиянием западных санкций, последствия которых приходится расхлебывать простым гражданам.
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Из-за ограничений, которые наложили на страну, инфляция фактически гарантирована, она будет составлять 4–7% в текущем году.
«Мы понимаем, что при высокой инфляции цены растут, а доходы населения не успевают увеличиваться. Реальные доходы населения, доходы бюджетов регионов будут испытывать сложные времена», — констатировал эксперт изданию fedpress.ru.
В первую очередь цены повысятся на товары, которые Россия не смогла оперативно импортозаместить. Это продукты, косметика, бытовая химия, автомобили и запчасти.