Люди впали в ступор от нового курса доллара! Никто не думал, что будет такая подстава!

Люди после оглашения цифр аналитиком просто впали в ступор, ведь подобный курс сложно вынести с легкой душой! Многие сейчас крепко жалеют, что не закупились валютой ранее.

Донецкий считает, что в ближайшее время доллар будет находиться в районе 75 рублей. Позже его курс, увы, будет повышаться и в итоге достигнет неприятной цифры в 80 рублей.

Причин такой подставы от доллара несколько. Аналитик называет в том числе следующие факторы: снижение добычи нефти в России, отсутствие ответных мер со стороны нашей страны, падение экспортных доходов, увеличение импорта.

Источник: svpressa.ru.