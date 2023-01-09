«Период неспокойный»: астролог Богдан Глоба дал тревожный прогноз на новую неделю января

Наступившая первая рабочая неделя января обещает быть непростой. Свой прогноз сделал астролог Богдан Глоба. Он сообщил в Telegram, что вторая декада месяца — самое время для личного развития, самопрезентации и выхода из тени.

В этот период стоит пристально следить за насущными проблемами, уделять особенное внимание мелочам. И все это — на фоне тревожной обстановки.

«Для общественных событий период неспокойный. Взрывной, нервный и энергетически активный. Не удивляйтесь вспышкам агрессии и злобы от самых разных людей. Держите себя в руках и следите за своим имуществом: бесхозяйственность обязательно отразится самым дурным образом на проблемах инфраструктуры и техники», — предупредил Глоба-младший.

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