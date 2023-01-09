Какой парфюм лучше всего выбирать для зимы: звучит чарующе, долго держится, приятен в холод

Эксперты утверждают, не все духи, что хорошо звучали на вашем теле в жару, подходят и для зимы тоже.
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В разные времена года парфюм и пахнет различно. Так какой выбрать? Тут, безусловно, дело вкуса.
Однако эксперты «МаркиКачества» выделили не просто подходящие для холодов духи, но и самые стойкие. Достаточно одного пшика, чтобы они окружали вас своим шлейфом весь день и оставили свой аромат на одежде и далее.
Речь идет о парфюме Tom Ford Black Orchid с нотками шоколада. На подсознательном уровне такой аромат люди воспринимают как уютный и согревающий — самое то для холодов!
Источник: markakachestva.ru.