Россию просто обложили! От доллара не стоит ждать понижения — честный курс на 2023 год (печально)

Многие россияне сейчас не на шутку обеспокоены курсом доллара, который неизменно растет. Ведь многие соотечественники до сих пор предпочитают часть сбережений вкладывать в валюту США.
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Пока не понятно, стоит ли бежать в кассы и пытаться попасть на отплывающий корабль или лучше подождать, когда доллар все-так подешевеет. Увы, руководитель Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что понижения курса доллара ждать не нужно.
По ее мнению, американская валюта будет держаться в районе 75 рублей, но не вызовет потребительской инфляции, что уже хорошо.
Рубль ослабнет из-за того, что Запад обложил страну санкциями. Кроме того, Россия вынуждена экспортировать ресурсы по сниженной стоимости.
Источник: iz.ru.