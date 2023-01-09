Россию просто обложили! От доллара не стоит ждать понижения — честный курс на 2023 год (печально)

Пока не понятно, стоит ли бежать в кассы и пытаться попасть на отплывающий корабль или лучше подождать, когда доллар все-так подешевеет. Увы, руководитель Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что понижения курса доллара ждать не нужно.

По ее мнению, американская валюта будет держаться в районе 75 рублей, но не вызовет потребительской инфляции, что уже хорошо.

Рубль ослабнет из-за того, что Запад обложил страну санкциями. Кроме того, Россия вынуждена экспортировать ресурсы по сниженной стоимости.

Источник: iz.ru.