Россию просто обложили! От доллара не стоит ждать понижения — честный курс на 2023 год (печально)

Россию просто обложили! От доллара не стоит ждать понижения – честный курс на 2023 год (печально)

 От доллара не стоит ждать понижения. Фото: Global Look Press

Эксперт рассказал, как поведет себя американская валюта.

Многие россияне сейчас не на шутку обеспокоены курсом доллара, который неизменно растет. Ведь многие соотечественники до сих пор предпочитают часть сбережений вкладывать в валюту США.

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Пока не понятно, стоит ли бежать в кассы и пытаться попасть на отплывающий корабль или лучше подождать, когда доллар все-так подешевеет. Увы, руководитель Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет считает, что понижения курса доллара ждать не нужно.

По ее мнению, американская валюта будет держаться в районе 75 рублей, но не вызовет потребительской инфляции, что уже хорошо.

Рубль ослабнет из-за того, что Запад обложил страну санкциями. Кроме того, Россия вынуждена экспортировать ресурсы по сниженной стоимости.

Источник: iz.ru.

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