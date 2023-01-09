Не ждите прибавки: какие пенсионеры останутся без январского повышения

Первая в 2023 году индексация пенсий состоялась в январе. С начала года выплата пожилых людей увеличилась на 4,8%. Отныне ежемесячно они будут получать в среднем на одну тысячу рублей больше, пишет Социальный фонд России. Правда, экономист Людмила Иванова-Швец подчеркнула сайту «Прайм», что повышение коснулось только неработающих получателей страховой пенсии.

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Таким образом, январская индексация не коснется россиян с социальной пенсией и работающих пенсионеров. Им повышение обещано значительно позже.

В частности, с 1 апреля подрастет социальная пенсия. Затем с 1 августа перерасчет получат работающие пенсионеры – им по отчислениям страховых взносов их работодателя за 2022 год начислят дополнительные баллы. И военные пенсии проиндексируют в октябре.