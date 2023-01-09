Василиса Володина предупредила правдорубов: вот что их ждет во второй декаде января

Телеведущая, астролог Василиса Володина подготовила астрологический прогноз на первую рабочую неделю января. В период с 9 по 15 числа эксперт предрекает низкий старт после длительной пробуксовки, начавшейся еще в прошлогоднем октябре, - поскольку Марс, отвечающий за действия, станет директным.

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