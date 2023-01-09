Как увеличатся пенсии в январе: прибавку ощутят только избранные

Начало 2023 года ознаменовалось повышением пенсий в России. С 1 января Правительство проиндексировало выплату на 4,8%. Только ощутят эту прибавку не все, а лишь получатели страховых пенсий. Все остальные пенсионеры остались с прежним размером выплаты.

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Как сообщает Социальный фонд России, в среднем рост пенсии после январского повышения составит одну тысячу рублей. Однако, окончательная сумма может быть как меньше, так и больше – это индивидуальный параметр.

Известно, что повышение затронет 31,1 млн неработающих пенсионеров. После него средний размер пенсии по старости у россиян составит порядка 21,9 тыс. рублей.