Вода и диетические голубцы: врачи рассказали, как прийти в себя после новогодних праздников

Врачи назвали способ прийти в форму после продолжительных новогодних праздников. Диетолог Сергей Обложко посоветовал устраивать разгрузочные дни. Идеальным блюдом для этого могут стать диетические голубцы.
«Необходимо взять нежирное мясо - курицу, идейку или телятину, - грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов», - уточнил он, передает РИА Новости.
В свою очередь, диетолог-эндокринолог Майра Рау посоветовала придерживаться принципа здоровой тарелки. Ее надо разделить на 3-4 части.
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«Одну треть - одну вторую тарелки наполните овощами и фруктами, четверть - одну треть - крупами, картофелем, пастой или хлебом, и четверть - одну треть - белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом», - отметила она.
Также она рекомендовала не добавлять сахар в напитки. И употреблять достаточное количество воды.