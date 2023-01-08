Вода и диетические голубцы: врачи рассказали, как прийти в себя после новогодних праздников

Врачи назвали способ прийти в форму после продолжительных новогодних праздников. Диетолог Сергей Обложко посоветовал устраивать разгрузочные дни. Идеальным блюдом для этого могут стать диетические голубцы.

«Необходимо взять нежирное мясо - курицу, идейку или телятину, - грибы и, соответственно, капустный лист. У нас получатся голубцы, в которых будет 40-50 килокалорий на 100 граммов», - уточнил он, передает РИА Новости.

В свою очередь, диетолог-эндокринолог Майра Рау посоветовала придерживаться принципа здоровой тарелки. Ее надо разделить на 3-4 части.