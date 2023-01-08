«Даже при температуре 30°»: этот порошок стоит приобрести для борьбы с въевшимися пятнами

Стало известно, какой порошок для стирки вещей нужно купить всем уважающим себя хозяйкам.

Этот продукт поможет отстирать самые трудновыводимые пятна. Об этом заявили специалисты проекта «Выбор эксперта».

Речь идет о порошке для стиральной машины – Ariel Color «Аквапудра».