«Даже при температуре 30°»: этот порошок стоит приобрести для борьбы с въевшимися пятнами

Стало известно, какой порошок для стирки вещей нужно купить всем уважающим себя хозяйкам.
Этот продукт поможет отстирать самые трудновыводимые пятна. Об этом заявили специалисты проекта «Выбор эксперта».
Речь идет о порошке для стиральной машины – Ariel Color «Аквапудра».
«В составе 15% анионных и 5% неионогенных ПАВ, способных прикреплять молекулы грязи и жира к молекулам воды. Специальные энзимы, имея природное происхождение, помогают хорошо отстирывать одежду даже при температуре 30°. Цеолиты, обладающие свойствами сорбента, также успешно борются с пятнами», – отметили в vyborexperta.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали, чем заменить дорогой кондиционер для белья.