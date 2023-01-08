Будете жалеть о покупке: эксперты назвали признаки неудачной покупки обуви

Магазин обуви

Магазин обуви. Фото: Global Look Press

неудачной считается и та обувь, в которой приходится менять походку.

Эксперты перечислили четыре признака неудачной покупки обуви. Так, скользящая подошва - это один из главных признаков, намекающий на то, что точно необходимо отказаться от покупки.

Совсем неудачная и та обувь, в которой вам приходится менять походку. Если во время примерки вы чувствуете, что приходится переносить вес, вставать на носочки и удерживать равновесие, то это явно не ваш вариант. 

Обувь неудачна и тогда, когда она сжимает пальцы. Даже если модель приглянулась, то пальцы в ней будут затекать, а по ногам начнут бегать «мурашки».

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Более того, давление и онемение в конечностях часто говорит о том, что колодка вам просто не подходит. Если при примерке начинают болеть лодыжки, пальцы, икры, стопа, то нужно отменить покупку, пишет The Voice

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