Продут богат лактобактериями: специалист рассказала, чем заменить соленья

Диетолог рассказала, какие соленья можно употреблять в пищу без вреда для здоровья.
Специалист напомнила, что продукты с повышенным содержанием соли вредны для организма. А вот квашенная капуста сможет заменить маринады и соленья на вашем столе.
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«Лактобактерии, содержащиеся в квашеной капусте, способствуют нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта», – заявила диетолог.
«Традиционные соленья по-прежнему могут найти место на нашем столе, но ключевым вопросом остается их количество. Конечно, время от времени, например, в праздник можно похрустеть огурчиком, разумеется, если нет противопоказаний», – добавила эксперт в разговоре с ria.ru.