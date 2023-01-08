Продут богат лактобактериями: специалист рассказала, чем заменить соленья

«Традиционные соленья по-прежнему могут найти место на нашем столе, но ключевым вопросом остается их количество. Конечно, время от времени, например, в праздник можно похрустеть огурчиком, разумеется, если нет противопоказаний», – добавила эксперт в разговоре с ria.ru.