Полное закрытие: автомобилистам нельзя будет воспользоваться Крымским мостом

Крымский мост

Крымский мост. Фото: Global Look Press 

Ограничение вводится на 10 января.

В Министерстве транспорта сообщили о закрытии Крымского моста.

Стало известно, что во вторник, 10 января, автомобили не смогут проезжать по мосту. Движение будет полностью приостановлено.

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К слову, такое решение было принято в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об заявили в Telegram-канала ведомства.

В 03:03 во вторник на автоподходах к мосту появятся ограничения. Закрытие придется на период с 04:00 до 16:00 по московскому времени.

Напомним, ранее россиян предупредили об изменениях в процессе получения кредита.

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