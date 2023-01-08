Полное закрытие: автомобилистам нельзя будет воспользоваться Крымским мостом

В Министерстве транспорта сообщили о закрытии Крымского моста.

Стало известно, что во вторник, 10 января, автомобили не смогут проезжать по мосту. Движение будет полностью приостановлено.

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К слову, такое решение было принято в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об заявили в Telegram-канала ведомства.