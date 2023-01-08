Отнимут целые годы жизни: названы три продукта, которые серьезно вредят здоровью

Эксперты назвали три популярных продукта, которые могут отнять целые году жизни человека. Речь идет о поваренной соли, белом сахаре и белом мясе.

Так, потребление большого количества соли крайне вредно для организма. Этот продукт повышает давление, вызывает риск закупорки сосудов. Если употреблять слишком много соли, то человек начинает пить много воды. После этого усиливается нагрузка на почки.

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По словам экспертов, сахар по степени вреда похож на соль. Если употреблять его в большом количестве, то человек рискует не только заиметь диабет, но и серьезно поправиться вплоть до ожирения, пишет «Иносми».