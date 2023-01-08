«Ох, эти малышки!»: Валя Карнавал засветила свою тяжелую артиллерию в кардигане со смелым вырезом

Бывшая возлюбленная Егора Крида – Валя Карнавал – разместила в личном микроблоге кадр в сером кардигане на застежках, которые не скрыли пышный бюст знаменитости.
Карнавал сделала два хвостика. С недавнего Валя перестала быть жгучей брюнеткой и перекрасилась в блондинку. Артистка собрала светлые волосы в два задорных хвостика. А две пряди оставила распущенными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Карнавал надела дымчатый топ, а поверх кардиган с пикантным вырезом. Изделие подчеркнуло эффектные формы Вали.
Валя Карнавал в кардигане. Фото: соцсети
Поклонники Карнавал восхитились свежими кадрами блогера:
«Ох, эти малышки!», «Хороша!», «Завидую Саше», «Вот бы мне такую».
Напомним, ранее другая певица Люся Чеботина сразила эффектной фигурой в купальниках.