«Ох, эти малышки!»: Валя Карнавал засветила свою тяжелую артиллерию в кардигане со смелым вырезом

Бывшая возлюбленная Егора Крида – Валя Карнавал – разместила в личном микроблоге кадр в сером кардигане на застежках, которые не скрыли пышный бюст знаменитости.

Карнавал сделала два хвостика. С недавнего Валя перестала быть жгучей брюнеткой и перекрасилась в блондинку. Артистка собрала светлые волосы в два задорных хвостика. А две пряди оставила распущенными.

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Карнавал надела дымчатый топ, а поверх кардиган с пикантным вырезом. Изделие подчеркнуло эффектные формы Вали.