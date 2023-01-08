Новые способы проверки: станет сложнее получить кредит в 2023 году

По предварительным прогнозам эксперта, с января ужесточается способ получения кредита.

Центробанк меняет свои требования к клиентам. Организация пытается сократить количество необеспеченных займов и долговую нагрузку граждан.

Специалист рассказал, что теперь банки будут проверять не только заемщика, но и его работодателя. Чтобы выяснить обеспеченность гражданина служащие банков могут заходить в социальные сети желающего взять кредит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».