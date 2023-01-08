Новые способы проверки: станет сложнее получить кредит в 2023 году

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Международный финансовый консультант Василий Еременко предупредил россиян.

По предварительным прогнозам эксперта, с января ужесточается способ получения кредита.

Центробанк меняет свои требования к клиентам. Организация пытается сократить количество необеспеченных займов и долговую нагрузку граждан. 

Специалист рассказал, что теперь банки будут проверять не только заемщика, но и его работодателя. Чтобы выяснить обеспеченность гражданина служащие банков могут заходить в социальные сети желающего взять кредит.

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«Если говорить о каком-то плановом кредите, когда можно будет рассчитывать на более выгодные условия, то, скорее всего, условия не изменятся в ближайшие месяцы в связи с тем, что ключевая ставка Центрального банка уже достигла своих плановых значений и в ближайшие месяцы, скорее всего, меняться не будет. А если и будет, то незначительно», – заявил Еременко в riamo.ru.

Напомним, ранее появился способ вернуть «Сбербанк Онлайн» на iPhone или iPad. Для этого нужно обратиться в отделение банка.

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