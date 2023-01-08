Цена товара приятно порадует: названа бюджетная замена кондиционера

Стало известно, какие альтернативные варианты можно использовать вместо дорогого кондиционера для белья.
Эксперты отметили, что глицерин, уксус и лимонная кислота с эфирным маслом отлично справится с функциями кондиционера после стирки одежды.
Глицерин помогает смягчить белье после стирки. Также спирт избавит от статического электричества. Достаточно использовать две столовые ложки, чтобы получить необходимый эффект.
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Использование уксуса сохранит цвет одежды, а также избавит от лишнего стирального порошка на одежде. Однако не стоит добавлять более 200 мл этой жидкости на одну стирку.
При использовании лимонной кислоты и эфирного масла у белья появится приятный аромат. Нужно 40 граммов лимонной кислоты и две капли эфирного масла. Об этом сообщили в belnovosti.by.
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