Цена товара приятно порадует: названа бюджетная замена кондиционера

При использовании лимонной кислоты и эфирного масла у белья появится приятный аромат. Нужно 40 граммов лимонной кислоты и две капли эфирного масла. Об этом сообщили в belnovosti.by.

Напомним, ранее в «МаркеКачества» определили три лучшие туши для ресниц по доступной цене.