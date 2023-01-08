Цена товара приятно порадует: названа бюджетная замена кондиционера

Стиральная машина

Стиральная машина. Фото: Global Look Press 

Не обязательно покупать дорогое средство для стирки, чтобы преобразить вещи.

Стало известно, какие альтернативные варианты можно использовать вместо дорогого кондиционера для белья.

Эксперты отметили, что глицерин, уксус и лимонная кислота с эфирным маслом отлично справится с функциями кондиционера после стирки одежды.

Глицерин помогает смягчить белье после стирки. Также спирт избавит от статического электричества. Достаточно использовать две столовые ложки, чтобы получить необходимый эффект.

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Использование уксуса сохранит цвет одежды, а также избавит от лишнего стирального порошка на одежде. Однако не стоит добавлять более 200 мл этой жидкости на одну стирку. 

При использовании лимонной кислоты и эфирного масла у белья появится приятный аромат. Нужно 40 граммов лимонной кислоты и две капли эфирного масла. Об этом сообщили в belnovosti.by.

Напомним, ранее в «МаркеКачества» определили три лучшие туши для ресниц по доступной цене. 

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