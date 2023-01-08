«Нужно отнестись с пониманием»: астролог предсказала, что будет с долларом, евро и рублем в 2023 году

Пока экономисты анализируют курсы иностранных и отечественной валют, эксперты по гороскопам дают свои прогнозы.
Так, астролог Светлана Драган рассказала, что будет с курсом доллара, евро и рубля в 2023 году.
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«В этом году мы не увидим глобального падения, ухода доллара – этого не будет. Более того, я думаю, что доллар может расти. Это все происходит неровно и может показаться, что в марте он растет, в начале апреля резко падает, потом вдруг опять начинает расти. К этому ажиотажу, который мы увидим, нужно отнестись с пониманием», – отметила астролог.
«Несмотря на слабость, которую продемонстрирует евро, валюта может опять возродить свои силы и к весне будет лидировать по отношению к доллару», – процитировали starhit.ru слова астролога.
Напомним, ранее для некоторых пенсионеров сделали надбавку в размере 30 тысяч рублей.