«Масса полезных свойств»: россиянам назвали мед, награжденный «Знаком качества»

Стало известно, какой мед лучше взять с полки российских супермаркетов.

«Знаком качества» от специалистов «Роскачества» наградили марку «Берестов А.С.». В составе этого продукта не обнаружили токсичных веществ, пестицидов или ГМО.

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