«Масса полезных свойств»: россиянам назвали мед, награжденный «Знаком качества»

Мед

Мед. Фото: Global Look Press 

Несмотря на полезные свойства сладости, ее лучше употреблять в меру.

Стало известно, какой мед лучше взять с полки российских супермаркетов.

«Знаком качества» от специалистов «Роскачества» наградили марку «Берестов А.С.». В составе этого продукта не обнаружили токсичных веществ, пестицидов или ГМО.

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«Мед – это богатейший источник витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. У него масса полезных свойств, но как и у любого другого продукта, имеются «противопоказания», о которых нужно знать», – напомнили в tehcovet.ru.

Также «Контрольной закупкой» был отмечен мед бренда «Пчелкин». Народным голосованием был выбран этот продукт. К слову, исследование подтвердило высокое качество товара.

«Башкирский мед» вошел в тройку лучших фирм по производству сладкого продукта.

Напомним, ранее был найден лучший горький шоколад с 99% какао в составе. 

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