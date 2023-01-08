«Оказывает антибактериальный эффект»: найден лучший горький шоколад

В «МаркеКачества» определили достойный шоколад с 99% какао в составе.

Швейцарская марка Lindt заняла лидирующую позицию и получила звание «Самый насыщенный (99% какао). Натуральный состав».

Также эксперты выделили марки «А. Коркунов», «Победа вкуса» и «Dove». В этих продуктах отсутсвует пальмовое масло. А у производителя имеется запатентованная технология.

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