Зима уже здесь: 9 января солидную часть России накроют морозы

8-9 января центральная Россия вспомнит, что такое русские морозы. В ряде регионов ЦФО ночами ожидается до минус 30-35 градусов, а утром около минус 20-27 градусов.

Речь идет о Владимирской, Рязанской и Тверской областях. Чуточку теплее картина в Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях. Из-за морозов мэрия Ярославля приняла решение отменить уроки в школах города 9 января для учеников первых-четвертых классов, при этом режим свободного посещения введен для учащихся пятых-одиннадцатых классов.

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В Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях ночами температура воздуха ожидается до минус 20-27 градусов. В дневные часы в этих регионах будет около минус 11-16, местами до минус 22 градусов.