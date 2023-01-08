С 1 февраля пенсионеров ждет рекордная прибавка: кому она достанется

С 1 февраля 2023 года у ряда категорий российских пенсионеров увеличится размер пенсии. Предварительно, рост составит солидные 12,4 процента. Но касается это только выплат для федеральных льготников: ветеранов, инвалидов, ветеранов боевых действий и некоторых других.

Об этом сообщает сайт Pensnews со ссылкой на пенсионного эксперта Сергея Власова. По его словам, это рекордная индексация прибавки к пенсии. Так, например, для инвалидов I группы прибавка вырастет с 4431 рубля до 4980 рублей.

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