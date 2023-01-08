Без кислоты! Названа лучшая марка растворимого кофе - безопасный

Эксперты «МаркиКачества» выяснили марку кофе, которая является самой безопасной, вкусной и недорогой. Речь идет про Bushido Kodo.

По мнению специалистов, у этого продукта мягкий вкус, нет горечи, и оно не кислит. Правда, некоторым любителям может быть мало крепости.

«Нет пережженного послевкусия, чувствуется, что это кофе, а не что-то отдаленно его напоминающее. Но и цена выше остальных марок в сетевых магазинах», - заявили в «МаркеКачества».

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