Люди бросились в банки: что будет с рублем в январе - взлетит

Аналитики считают, что после новогодних праздников рубль начнет укрепляться, так как пик налоговых платежей пройден. Оптимальная стоимость российской валюты будет варьироваться в районе 75 рублей.

«Четкие границы пока не обозначены, но уже можно предположить сильную зону поддержки в районе 67–68 рублей», - заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По его словам, для пробоя вниз необходим более существенный рост цен на нефть.

А это значит, что скоро рубль укрепится, и тем, кто пытается заработать деньги на курсах валют - пора срочно в банк.

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