Иранка переделала себя под Анджелину Джоли: сравните копию и оригинал - шок-контент!

Несколько лет назад в запрещенной ныне социальной сети иранка Сахар Табар стала публиковать фото, на которых подписчики видели постепенное перевоплощение кареглазой брюнетки в кумира миллионов жителей планеты Анджелину Джоли. Стать похожей на голливудскую диву Сахар решила в 19 лет.
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Иранка переделала себя под Анджелину Джоли. Фото: соцсети
От фото к фото лицо Табар, действительно, видоизменялось. А вскоре на кадрах девушка все больше походила на иссохшую мумию – ради достижения идеала Сахар «похудела» до 40 кг.
Фото одно за другим становились ужасающими. Подписчики начали бить тревогу. И тогда Табар призналась: это умелый фотошоп и грим помогли ей перевоплотиться в нечто, лишь номинально походившее на Джоли. На самом деле, Табар выглядит совершенно иначе.
Сахар Табар. Фото: соцсети