Иранка переделала себя под Анджелину Джоли: сравните копию и оригинал - шок-контент!

От фото к фото лицо Табар, действительно, видоизменялось. А вскоре на кадрах девушка все больше походила на иссохшую мумию – ради достижения идеала Сахар «похудела» до 40 кг.

Фото одно за другим становились ужасающими. Подписчики начали бить тревогу. И тогда Табар призналась: это умелый фотошоп и грим помогли ей перевоплотиться в нечто, лишь номинально походившее на Джоли. На самом деле, Табар выглядит совершенно иначе.