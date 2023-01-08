«Искрит в неугомонных умах»: Василиса Володина дала всем совет на конец первой недели января

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина даже в новогодние каникулы не оставляла людей без прогнозов. Ее хорошие новости и добрые советы поддерживали у пользователей приподнятое настроение и укрепляли веру в лучшее.
В конце праздничной недели января Володина дала всем людям совет, что делать 8 января. Не стоит недооценивать молодость – младшие в этот день помогут старшим.
«Завершает выходную неделю трин между ретро Меркурием и Ураном. Земной, практичный аспект намекает на незаконченные дела.
Многие из нас мыслями уже в работе и с нетерпением ждут начала недели. Не стесняйтесь обращаться за советом к тем, кто младше. Искрит сегодня именно в их неугомонных умах», - порекомендовала в Telegram астролог.
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