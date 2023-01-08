Не орет, не дерет диван и незлопамятна: названа идеальная для квартиры порода кошек

Часто желающие завести в квартире пушистого мурлыку потом жалеют о своем выборе – ошибаются с породой. Они ждут, что у них дома обоснуется ласковое и нежное создание, а получают фурию с диким ором и острыми, как стилеты, когтями. Однако, специалисты проекта «Выбор эксперта» выявили при помощи фелинологов породу, которая идеально подходит для квартиры.
Оказалось, что лучше всего для проживания в квартире подходит персидская порода кошек. Она, в отличие от некоторых сородичей, не будет напрягать хозяина ором, не станет драть диваны, а также неагрессивна и незлопамятна, то есть поладит со всеми. Кормильца она будет просто обожать, а того, кого недолюбливает, - попросту игнорировать.
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