Не орет, не дерет диван и незлопамятна: названа идеальная для квартиры порода кошек

Оказалось, что лучше всего для проживания в квартире подходит персидская порода кошек. Она, в отличие от некоторых сородичей, не будет напрягать хозяина ором, не станет драть диваны, а также неагрессивна и незлопамятна, то есть поладит со всеми. Кормильца она будет просто обожать, а того, кого недолюбливает, - попросту игнорировать.

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