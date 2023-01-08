«Для них внешний вид всегда очень важен»: Василиса Володина дала бьюти-советы Овнам, Львам и Стрельцам на 2023 год

Астролог Василиса Володина на 2023 год дала бьюти-советы представителям огненной стихии – Овнам, Львам и Стрельцам. Астролог в своем Telegram назвала болевые точки этих знаков зодиака, которые требуют особого внимания в наступившем году.

«Для них внешний вид всегда очень важен, а в начале 2023 года особенно! До мая делайте ставку на регулярность ухода, а не «купила крем, два дня мазалась, потом забыла…». Особенные зоны внимания – лицо и бедра», - подчеркнула Володина.

Если этим знакам зодиака удастся найти «свои» средства, то результат не заставит себя ждать – плоды усилий они пожнут уже летом.

«Так что не сдаемся, стараемся», - подталкивает людей астролог.

Однако, летом расслабляться не стоит: «Овнам советую работать над красотой спины (там есть вопросы, вы сами знаете). Стрельцам усилить антицеллюлитные атаки, а Львам предстоит полностью пересмотреть свой образ».