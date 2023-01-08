Внезапно: с 9 января в Таиланд туристам без прививок въезд запрещен

Таиланд принял решение ввести коронавирусные ограничения для прибывающих в страну туристов. С 9 января путешественники должны быть привитыми от CoViD-19 и иметь соответствующий сертификат.

Причем, вторая вакцина должна быть получена туристом не ранее 14 дней до прибытия в королевство. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Кроме того, прибывшим туристам выборочно будут проводить ПЦР-тестирование, предполагается 5%-ная выборка пассажиров с каждого рейса. И в случае положительного результата людям будет грозить 7-дневный карантин.

Указанные ограничения будут действовать до 31 января. Что делать туристам, которые уже сидят на чемоданах и оплатили туры, но не имеют прививочных сертификатов, неизвестно. Примечательно, что более трех месяцев все иностранные туристы имели возможность отдыхать в Таиланде без каких-либо препон.