Одним повысят, а другим нет? Что известно об индексации пенсий в январе

В январе состоялась индексация пенсий. Только ее заметят не все пенсионеры в России, а лишь 31 млн человек. Речь идет о неработающих людях, получающих страховую пенсию. Их ежемесячная выплата вырастет в среднем на одну тысячу рублей, сообщает Социальный фонд России. Однако, у каждого размер повышения будет индивидуальным – на 4,8%.

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Известно, что остальным категориям пенсионеров – работающим, военным и получателям социальных пенсий – повышение обещают позже. Дело в том, что график индексации выплат по линии Пенсионного фонда сохранился прежним – несмотря на ликвидацию ведомства, рост пенсий будет происходить по-старому, то есть в разное время.