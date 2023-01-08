«Берегите младших»: астролог Богдан Глоба сделал предупреждение 8 января

Астропрогноз

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

В этот день потребуется много внимания.

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам и планетам Тамары и Павла Глобы, регулярно оповещает подписчиков в Telegram о событиях грядущего дня.

В последний праздничный выходной января, 8 числа, он оставил предупреждение людям. В этот день, как гласит астропрогноз Глобы-младшего, каждому понадобится чуткость, а также придется поработать.

«Воскресенье потребует внимания к рабочим делам и заставит решать насущные вопросы. Берегите младших и обратите внимание на проблемы старших», - сообщил Глоба-младший.

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