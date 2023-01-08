«Все смартфоны могут быть отключены»: Касперская о том, что телефоны россиян превратятся в «кирпичи»

Президент InfoWatch Наталья Касперская сделала тревожное предупреждение, сообщает сайт «Капитал страны». В любое время смартфоны в России могут превратиться в «кирпичи», то есть будут дистанционно отключены, и пользоваться ими станет невозможно. Причем, угроза висит не только над IPhone.

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены», - сообщила эксперт.