«Все смартфоны могут быть отключены»: Касперская о том, что телефоны россиян превратятся в «кирпичи»

В 2022 году российские пользователи смартфонов столкнулись с массой трудностей. Из магазинов приложений пропали десятки удобных программ, многие функции в оставшихся стали просто недоступны. Но это оказались «цветочки». Заговорили о том, что гаджеты в принципе могут перестать работать у россиян.
Президент InfoWatch Наталья Касперская сделала тревожное предупреждение, сообщает сайт «Капитал страны». В любое время смартфоны в России могут превратиться в «кирпичи», то есть будут дистанционно отключены, и пользоваться ими станет невозможно. Причем, угроза висит не только над IPhone.
«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Вы так не радуйтесь! Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна! Все устройства на Android могут быть выключены», - сообщила эксперт.