Почему повышения пенсий в 2023 году россиянам придется ждать месяцами

Пенсионеры в России будут ждать повышения пенсий в 2023 году месяцами. Первая индексация в наступившем году состоялась в январе и уже показала: прибавку получили лишь некоторые.

Дело в том, что увеличение пенсии происходит в нашей стране не разово, а в зависимости от категории получателей выплаты – отсюда и установленный график индексации. Так было во времена Пенсионного фонда, и с его ликвидацией в стране ничего не изменилось.

Первыми в очереди на рост дохода оказываются неработающие пенсионеры. Им в январе повысили страховые пенсии на 4,8%.

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Следующего повышения люди будут ждать несколько месяцев. Оно произойдет 1 апреля и коснется работающих пенсионеров. А вот военным пенсионерам индексации ждать дольше всех. Им ее повысят только осенью, с 1 октября. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова сайту «Прайм».