«В размере 30 тысяч рублей»: ожидается новая надбавка к пенсии

Стало известно, кому из пенсионеров можно рассчитывать на дополнительные 30 тысяч рублей.

Пенсионеры, у которых есть звания народного артиста СССР, РСФСР и РФ, могут рассчитывать на надбавку.

«Губернатор Александр Беглов предложил внести изменения в Социальный кодекс и назначить доплату к пенсии в размере 30 тысяч рублей. Также в ходе встречи артистов наградили памятными знаками «350 лет Петру Великому». Как отмечается, в городе сегодня проживают около 130 народных артистов СССР, РСФСР и Российской Федерации», – рассказали в spbdnevnik.ru.

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К слову, решение властей Санкт-Петербурга состоялось на основе инициативы московских чиновников. В столице награждение народных артистов повышенной пенсией проходит уже не первый год.