«Нужно обратиться в отделение банка»: появился способ вернуть «Сбербанк Онлайн» на iPhone или iPad

Стало известно, как можно сохранить мобильное приложение «Сбер» на смартфоне.

Еще летом прошлого года некоторые россияне столкнулись с невозможностью использовать приложение «Сбербанка» на телефоне. Банк попытался устранить проблему, заменив привычный «Сбер» на «СБОЛ». Однако и новое приложение кануло в лету.

Наконец клиентам банка вернут возможность контролировать расходы с телефона.

«С 28 декабря 2022 года в более чем 5 000 офисов компании «Сбербанк» на территории России клиенты банка могут установить мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на свой iPhone или iPad, причем совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться в отделение банка и попросить об этом сотрудников», – отметили специалисты.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Предполагается, что «Сбербанк» устанавливает на телефоны специальный профиль, в котором есть официальный сертификат.