«Работает сразу в нескольких направлениях»: в «МаркеКачества» определили три лучшие туши для ресниц по доступной цене

Российским женщинам рассказали, на какие марки туши для ресниц стоит обратить внимание. Примечательно, что цены на эти бренды порадуют покупательниц.
Так, звание «Лучшая бюджетная тушь с эффектом накладных ресниц, удлинение + объем» получила марка Vivienne Sabo Cabaret.
Первой среди продуктов с самой удобной щеточкой, которая дарит изящный изгиб ресничек, стала тушь DIVAGE 90*60*90.
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А тушь L'Oreal Paris Bambi Eye Oversized наградили званием «Потрясающие ресницы и распахнутый взгляд».
«Лучшая тушь с эффектом накладных ресниц работает сразу в нескольких направлениях – увеличивает объем и длину, наполняет насыщенным цветом, фиксирует форму, оказывает ухаживающее действие», – подчеркнули в markakachestva.ru.
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