«Работает сразу в нескольких направлениях»: в «МаркеКачества» определили три лучшие туши для ресниц по доступной цене

Ольга Бузова с тушью

Ольга Бузова с тушью. Фото: Global Look Press 

Эти продукты можно найти в таких магазинах, как «Магнит Косметик».

Российским женщинам рассказали, на какие марки туши для ресниц стоит обратить внимание. Примечательно, что цены на эти бренды порадуют покупательниц. 

Так, звание «Лучшая бюджетная тушь с эффектом накладных ресниц, удлинение + объем» получила марка Vivienne Sabo Cabaret. 

Первой среди продуктов с самой удобной щеточкой, которая дарит изящный изгиб ресничек, стала тушь DIVAGE 90*60*90.

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А тушь L'Oreal Paris Bambi Eye Oversized наградили званием «Потрясающие ресницы и распахнутый взгляд». 

«Лучшая тушь с эффектом накладных ресниц работает сразу в нескольких направлениях – увеличивает объем и длину, наполняет насыщенным цветом, фиксирует форму, оказывает ухаживающее действие», – подчеркнули в markakachestva.ru.

Напомним, ранее дерматолог рассказала, как правильно увлажнять кожу зимой.

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