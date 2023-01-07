Не узнала даже родная сестра: бездомного преобразили в брутального красавца и помогли ему найти родных

На просторах интернета бурно обсуждают историю бездомного, который превратился в импозантного мужчину благодаря неравнодушным стилистам.
45-летний Жоао Коэльо Гимарайнш сам обратился к парикмахерам. Он отказался от предложенной стилистами еды и попросил только бритву, чтобы исправить свой внешний вид.
Жоао не помнил, почему оказался на улице. Однако ему хотелось распрощаться с длинными волосами на голове и растрепанной бородой.
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Бездомного преобразили в рамках Дня красоты. Парикмахеры и стилисты трудились над новым имиджем Жоао более двух часов. Вот, что из этого получилось.
Жоао Коэльо Гимарайнш после преображения. Фото: соцсети
На этом чудеса в жизни бездомного бразильца не закончились. Благодаря распространению фото изменившегося Гимарайнша нашлись родные мужчины.
Родная сестра Жоао с трудом узнала потерявшегося 10 лет назад брата. Она рассказала, как родственник уехал на заработки. А потом связь с ним прервалась.
Напомним, ранее из бездомного Хосе Антонио сделали нового человека.