Не узнала даже родная сестра: бездомного преобразили в брутального красавца и помогли ему найти родных

Жоао Коэльо Гимарайнш

Жоао Коэльо Гимарайнш до преображения. Фото: соцсети 

Бразильцу Жоао Коэльо Гимарайншу подобрали образ настоящего денди.

На просторах интернета бурно обсуждают историю бездомного, который превратился в импозантного мужчину благодаря неравнодушным стилистам.

45-летний Жоао Коэльо Гимарайнш сам обратился к парикмахерам. Он отказался от предложенной стилистами еды и попросил только бритву, чтобы исправить свой внешний вид.

Жоао не помнил, почему оказался на улице. Однако ему хотелось распрощаться с длинными волосами на голове и растрепанной бородой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Бездомного преобразили в рамках Дня красоты. Парикмахеры и стилисты трудились над новым имиджем Жоао более двух часов. Вот, что из этого получилось. 

Жоао Коэльо Гимарайнш после преображения. Фото: соцсети 

На этом чудеса в жизни бездомного бразильца не закончились. Благодаря распространению фото изменившегося Гимарайнша нашлись родные мужчины.

Родная сестра Жоао с трудом узнала потерявшегося 10 лет назад брата. Она рассказала, как родственник уехал на заработки. А потом связь с ним прервалась.

Напомним, ранее из бездомного Хосе Антонио сделали нового человека.

Читайте также