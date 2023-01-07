Не узнала даже родная сестра: бездомного преобразили в брутального красавца и помогли ему найти родных

На просторах интернета бурно обсуждают историю бездомного, который превратился в импозантного мужчину благодаря неравнодушным стилистам.

45-летний Жоао Коэльо Гимарайнш сам обратился к парикмахерам. Он отказался от предложенной стилистами еды и попросил только бритву, чтобы исправить свой внешний вид.

Жоао не помнил, почему оказался на улице. Однако ему хотелось распрощаться с длинными волосами на голове и растрепанной бородой.

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Бездомного преобразили в рамках Дня красоты. Парикмахеры и стилисты трудились над новым имиджем Жоао более двух часов. Вот, что из этого получилось.