Идеален для завтрака: в Роскачестве нашли лучший творог

Творог

Творог. Фото: Global Look Press

В составе этого продукта содержится вещество, помогающее организму усваивать белок.

Стало известно, творог каких брендов стоит брать на полках российских супермаркетов. 

Роскачество совместно с проектом «Выбор эксперта» назвали лучший обезжиренный, 5-процентный и 9-процентный творог.

За лучшим 5-процентным творогом можно обратиться к компании «Экомилк». А при выборе хорошего 9-процентного творога присмотритесь к марке «Простоквашино».

Самым качественным обезжиренным творогом оказался бренд «Савушкин продукт».

«В составе обезжиренное пастеризованное молоко с использованием закваски, пастеризованных сливок. Также используются ферменты животного происхождения – пепсин, химозин, способствующие усваиванию белка организмом. Текстура кремообразная, вкус немного кислый, не содержит сахар», – отметили в vyborexperta.ru.

Напомним, ранее о готовности создать альтернативу Coca-Cola заявили на Кубани.

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