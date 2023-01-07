Идеален для завтрака: в Роскачестве нашли лучший творог

Стало известно, творог каких брендов стоит брать на полках российских супермаркетов.

Роскачество совместно с проектом «Выбор эксперта» назвали лучший обезжиренный, 5-процентный и 9-процентный творог.

За лучшим 5-процентным творогом можно обратиться к компании «Экомилк». А при выборе хорошего 9-процентного творога присмотритесь к марке «Простоквашино».

Самым качественным обезжиренным творогом оказался бренд «Савушкин продукт».