Начисления на карту начнутся с 9 января: россиянам переведут до 10 тысяч рублей разово

Речь идет о тех, кто принял участие в программе от национальной платежной системы. Владельцам банковской карты «Мир» в конце декабря 2022 года предложили выполнить условия акции.

В ее условия входили регистрация карты «Мир» в программе лояльности и приобретение страхового полиса. За это полагается возврат части денежных средств, а сумма для одного владельца карты может достигать 10 тысяч рублей.

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Если полис был приобретен в конце декабря, то деньги начислятся на банковскую карту уже 9 января. В среднем на завершение перевода денежных средств уходит от трех до семи рабочих дней.

А если россиянин работал в новогодние каникулы, то по Трудовому кодексу каждый день ему должен оплачиваться в двойном размере. Таким образом, отработавшему пять дней на праздниках сотруднику, с 9 января поступит выплата, которая в среднем будет составлять примерно 10 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS.