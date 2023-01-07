В 2022 году многие были обеспокоены тем, что в России пропали многие бренды. Стало больше недружественных стран, а зарубежные компании начали сворачивать бизнес в РФ. Астролог Татьяна Калинина поведала, что будет происходить на мировой арене в ближайшие годы. Она уверена, что нужно подождать еще не один год, чтобы дождаться мира.
По словам астролога, конфликт с Россией завершится после 1 декабря 2025 года.
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Калинина также спрогнозировала, что нынешнего президента США Джо Байдена ждут серьезные испытания во второй половине 2023 года. Российская сторона может начать форсировать события с 26 января.
«Мира и быстрого соглашения нам ждать не надо. С осени 2023 года в мире много меняется. В октябре пройдет знаковое затмение, которое повлияет на политические и социальные факторы», — цитирует астролога портал bloknot.ru.