В 2022 году многие были обеспокоены тем, что в России пропали многие бренды. Стало больше недружественных стран, а зарубежные компании начали сворачивать бизнес в РФ. Астролог Татьяна Калинина поведала, что будет происходить на мировой арене в ближайшие годы. Она уверена, что нужно подождать еще не один год, чтобы дождаться мира.