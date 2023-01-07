Пенсионерам сообщили, ожидаются ли какие-либо внеплановые выплаты в 2023 году

В Госдуме ответили на вопрос, стоит ли российским пенсионерам ждать какую-то внеплановую поддержку от государства в 2023 году.

Парламентарии четко дали понять, что подобные выплаты (как 10 тысяч рублей осенью 2021-го) в этом году не планируются. Да они и не нужны.

«Со своей стороны мы считаем, что нужны не внеплановые надбавки, а планомерное доведение размера пенсий до достойного уровня, - цитирует сайт Pensnews представителя комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Михаила Щапова. - Пенсии должны расти опережающими темпами к инфляции и росту коммунальных платежей». «Отдельно, мы требуем возврата индексации пенсий работающих пенсионеров - эта заморозка совершенно несправедлива. Пока же и плановые, и внеплановые надбавки к пенсиям съедаются продуктовой инфляцией и ростом цен на коммунальные услуги». «Конечно, внеплановые надбавки к пенсиям необходимы. Чтобы как минимум компенсировать декабрьский рост тарифов на коммунальные услуги и рост продуктовых цен в течение года. Однако сейчас прогнозировать появление таких внеплановых надбавок очень сложно. Они прямо связаны с дополнительными доходами бюджета».

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Тот же депутат добавил, что «доведение пенсий до достойного уровня займет некоторое время». Но как долго ждать, он не сообщил.