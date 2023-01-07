Водителям нужно знать о серьезных изменениях: с марта вводятся новые правила

С каждым годом у водителей появляется больше важных нюансов, за которыми нужно следить. Также появляются новые штрафы. Видеокамеры фиксируют различные нарушения, а иногда и квадракоптеры. Юрист Иван Соловьев рассказал, как профильные ведомства будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах с марта 2023 года.
Отмечается, что изменится порядок освидетельствования водителей на наличие алкоголя в крови. Нововведения в соответствующее постановление вступят в силу с 1 марта 2023 года.
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По словам юриста, освидетельствование будет проводиться в присутствии двух понятых или с видеофиксацией. Основания для проверки остаются прежними: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, нарушение координации и странное поведение.
В том случае, если алкотестер покажет отрицательный результат, но водитель все равно вызывает подозрения у инспекторов, его могут доставить в медучреждение для более детального освидетельствования, как и в случае отказа от проверки.
Эксперт добавил, что водителей будут проверять на наличие алкоголя в крови, если на них было возбуждено административное правонарушение, повлекшее вред здоровью других участников движения, об этом пишет «Прайм».