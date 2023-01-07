Новый российский закон запретит продажу определенного пива

К внесению в Госдуму готовится законопроект об обязательном подключении продавцов пива к Единой государственной системе по контролю за производством и оборотом алкоголя и запрете продажи пива без лицензии.

«Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС», — цитирует РИА Новости члена комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева из «Единой России».

Депутат отметил, что пиво — это самый продаваемый алкоголь в России, но лицензия на его продажу в розничной торговле не нужна. Новый закон направлен на то, чтобы магазины не могли торговать пивом и пивными напитками без лицензии, что значительно уменьшит долю контрафакта. Последний, по оценке Хамзаева, достигается 30% на прилавках страны.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Новые правила могут внести на обсуждение в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию.