По 10 тысяч в год: финансовые пирамиды продолжают угрожать россиянам

Финансовые пирамиды – это не страшилка родом из девяностых, а реалии сегодняшнего времени. Они продолжают существовать в Сети и не как единые случаи – их там тысячи!
Только в 2022 году по требованию Генпрокуратуры РФ было заблокировано около 10 тысяч сайтов с признаками финансовых пирамид, рассказали в надзорном ведомстве.
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1 декабря 2021-го законодательством было разрешено без суда блокировать интернет-ресурсы нелегальных кредитных организаций и компаний с признаками финансовой пирамиды по обращению представителей ЦБ. Теперь Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и иными уполномоченными органами регулярно «вычищает» рунет от подобных мошенников, передает ТАСС.