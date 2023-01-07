Чтобы не переплатить 3100 рублей: с 9 января в ЖКХ появится новое правило

C 9 января в коммунальной сфере заработает новое правило, которое может привести к дополнительным тратам для владельцев квартир. По словам юриста Ирины Сиваковой, нововведение касается процедуры оплаты новых счетчиков на горячую и холодную воду.
Собственникам дадут возможность оплатить установку и обслуживание счетчиков в рассрочку сроком до пяти лет. А в это время проценты будут начисляться в размере ключевой ставки ЦБ, то есть 7,5% годовых.
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Итак, если учесть, что установка двух счетчиков со всеми сопутствующими работами в Москве сейчас обойдется порядка 8300 рублей. Если оформить рассрочку на эту сумму на пять лет, то проценты составят около 3100 рублей. Такая переплата ожидает тех, кто согласится на долгую рассрочку.
По материалам Primpress.