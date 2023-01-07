Чтобы не переплатить 3100 рублей: с 9 января в ЖКХ появится новое правило

C 9 января в коммунальной сфере заработает новое правило, которое может привести к дополнительным тратам для владельцев квартир. По словам юриста Ирины Сиваковой, нововведение касается процедуры оплаты новых счетчиков на горячую и холодную воду.

Собственникам дадут возможность оплатить установку и обслуживание счетчиков в рассрочку сроком до пяти лет. А в это время проценты будут начисляться в размере ключевой ставки ЦБ, то есть 7,5% годовых.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».