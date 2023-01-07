Шокирующее преображение кореянки: она нанесла макияж – и стала совсем другим человеком!

В Сети давно популярен тренд бьюти-преображения перед камерой. Блогеры наносят косметику, демонстрируя, как можно кардинально преобразиться, не посещая кабинет пластического хирурга. Особенно преуспели представительницы азиатских стран. Так, одна блогерша из Кореи показала свою метаморфозу – до и после получились совсем разные люди!