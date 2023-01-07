Шокирующее преображение кореянки: она нанесла макияж – и стала совсем другим человеком!

В Сети давно популярен тренд бьюти-преображения перед камерой. Блогеры наносят косметику, демонстрируя, как можно кардинально преобразиться, не посещая кабинет пластического хирурга. Особенно преуспели представительницы азиатских стран. Так, одна блогерша из Кореи показала свою метаморфозу – до и после получились совсем разные люди!
До преображения. Фото: соцсети
До преображения. Фото: соцсети
Девушка не постеснялась предстать перед камерой с голым лицом. Широкий нос, маленькие глазки, прерывистые брови. Но спустя несколько кадров все особенности внешности куда-то взмахом кисти и спонжа просто исчезают. Вуаля, и с экрана смотрит преображенная и не похожая на себя красотка.
После преображения. Фото: соцсети
В комментариях люди признаются, что шокированы таким преображением. Мужчины так вообще считают, что это нечестно, и советуют после знакомства с девушкой сразу вести ее к умывальнику – чтобы проверить, что скрывает косметика.
По материалам YouTube.