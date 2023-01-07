«Любой способ приобщения приветствуется»: как правильно провести 7 января, рассказала Володина

Праздник Рождества Христова по давней традиции объединяет людей и сплочает семьи. Как провести его в этом году, подсказали планеты. Астролог Василиса Володина отметила, что на небе 7 января установился точный трин между Луной и Нептуном в водных знаках, который обеспечивает день верой, любовью и прощением. А значит, следует прожить сутки по-особенному – чутко и спокойно, в кругу близких, и протянуть руку помощи тем, кому необходимо.

«Любой способ приобщения к духовному сегодня приветствуется, будь то поход в храм, медитация или органный концерт. Хорошо помолчать в семейном кругу или стать чутким слушателем для того, кому необходимо выговориться», - поведала астролог в микроблоге.